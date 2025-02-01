Чем удивил мощный седан Джили

Geely Preface, 2.0T (200 л. с.), Р7, 2024 г. в. Изготовитель – Geely Motors Год выпуска – 2024 В эксплуатации «За рулем» – с октября 2024 года Пробег на момент отчета – 11 000 км В седане Geely Рreface настолько замысловато выстроены схемы управления системами и агрегатами, что в мозге постоянно формируются новые нейронные связи.