За рулем
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За рулем

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Чем удивил мощный седан Джили

Чем удивил мощный седан Джили

Geely Preface, 2.0T (200 л. с.), Р7, 2024 г. в. Изготовитель – Geely Motors Год выпуска – 2024 В эксплуатации «За рулем» – с октября 2024 года Пробег на момент отчета – 11 000 км В седане Geely Рreface настолько замысловато выстроены схемы управления системами и агрегатами, что в мозге постоянно формируются новые нейронные связи.

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