Новая школа в Салехарде ищет специалистов по озеленению

До 1 июля вокруг самой большой школы Салехарда должны появиться новые газоны. Сейчас администрация города ищет подрядчика, который возьмется за приведение в порядок откосов у школы и посевом газонной травы.
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