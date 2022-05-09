Нижегородская правда

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Олег Лавричев: «9 Мая – священная дата для каждого патриота нашего Отечества!»

Олег Лавричев: «9 Мая – священная дата для каждого патриота нашего Отечества!»

Уважаемые нижегородцы, дорогие ветераны и труженики тыла! От всей души поздравляю вас с 77‑й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! 9 Мая – священная дата для каждого патриота нашего Отечества! Это день славы, доблести и силы духа нашего народа! Это «праздник со слезами на глазах», объединяющий соотечественников, бережно хранящих память о подвиге русского солдата! В истории Нижнего Новгорода и России навсегда останется неоценимый вклад горьковчан в победу над фашизмом! На фронтах воевали около 900 тысяч жителей нашей области.

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