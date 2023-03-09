Военное обозрение

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Под Одессой ракетным ударом поражён объект энергетической инфраструктуры, гремят взрывы в Киевской, Винницкой, Днепропетровской областях

Под Одессой ракетным ударом поражён объект энергетической инфраструктуры, гремят взрывы в Киевской, Винницкой, Днепропетровской областях

В ночь на 9 марта и ранним утром нанесены очередные удары по целям киевского режима. Ракетные удары осуществляются с нескольких направлений.

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