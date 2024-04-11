С 8 ПО 17 АПРЕЛЯ 2024 ГОДА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ ПРОВОДИТСЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ ´ДОМ БЕЗ НАСИЛИЯ´.

Цель акции - вовлечение широких слоёв населения в оказание помощи и содействие государственным органам в решении проблем домашнего насилия с применением к лицам асоциального поведения мер индивидуальной профилактики правонарушений.
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