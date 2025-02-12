От мусора к шедеврам: 18 примеров креативного апсайклинга, которые вас удивят!

Кажется, мусор — это то, что мы привыкли выбрасывать без сожаления. Но для настоящих творцов это не просто отходы, а материал с бесконечными возможностями! Апсайклинг, или креативное переработка, превращает старые вещи в новые шедевры, давая им вторую жизнь и удивляя своей изобретательностью.
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