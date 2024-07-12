"Бог без тебя разберется." Захарова жестко вломила АБП за ее крокодильи слезки насчет детбольницы Бог без тебя разберется.
Терпение лопнуло? В Думе требуют присвоить Аллочке агента
Комментарии
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Eduard
Аллочка тупая,жизнь не видела? Старческий маразм.
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19 час.
Eduard
На Украине вхорваны сотнибольниц,за этр время,какнтр Алла не заметила.Там боевики ВСУ склады устроили ,естественно незаконные.Идите в поле как раньше и воюйте! Они в школах ВСУ и больницах склады прячут!
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19 час.
Eduard
Алла вчера родилась? Оеа всему верит,что пишут и говорят Западные СМИ? Все знают что такое Фейк СМИ! Если там ракета и попала,иди и разберись чья она! Наших туда конечно не пустят!
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19 час.
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