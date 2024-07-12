Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 524 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда
    Если мэр занимается такими делами, значит, он глуп до безобразия, ведь умный человек понимает, что недоброжелатели об...«Красавчик и шалу...
  • Natalija Osminina
    Еще посмеши народ своими "знаниями". И по ЦБ и про Сбер и про меня. Когда Набиуллина приехала в МВФ в Вашингтон с лек...НА ЗАПАДЕ СМЕЮТСЯ...
  • Natalija Osminina
    Про Сбербанк тебе, хохлопидор уже объяснили несколько человек. Не делай вид, что не читал.https://www.forbes.ru/news/...НА ЗАПАДЕ СМЕЮТСЯ...

Терпение лопнуло? В Думе требуют присвоить Аллочке агента

Терпение лопнуло? В Думе требуют присвоить Аллочке агента

"Бог без тебя разберется." Захарова жестко вломила АБП за ее крокодильи слезки насчет детбольницы Бог без тебя разберется.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Аллочка тупая,жизнь не видела? Старческий маразм.
Ответить
19 час.
Eduard
На Украине вхорваны сотнибольниц,за этр время,какнтр Алла не заметила.Там боевики ВСУ склады устроили ,естественно незаконные.Идите в поле как раньше и воюйте! Они в школах ВСУ и больницах склады прячут!
Ответить
19 час.
Eduard
Алла вчера родилась? Оеа всему верит,что пишут и говорят Западные СМИ? Все знают что такое Фейк СМИ! Если там ракета и попала,иди и разберись чья она! Наших туда конечно не пустят!
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх