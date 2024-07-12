На Украине вхорваны сотнибольниц,за этр время,какнтр Алла не заметила.Там боевики ВСУ склады устроили ,естественно незаконные.Идите в поле как раньше и воюйте! Они в школах ВСУ и больницах склады прячут!

Eduard

Алла вчера родилась? Оеа всему верит,что пишут и говорят Западные СМИ? Все знают что такое Фейк СМИ! Если там ракета и попала,иди и разберись чья она! Наших туда конечно не пустят!