Избирательная память людоедов

На днях, выступая в эфире российского Первого канала, вице-премьер Сербии Александр Вулин рассказал, почему, по его мнению, память о Второй мировой войне и оценка её итогов так отличаются у русских и сербов, с одной стороны, и у всех прочих стран Европы – с другой: «Знаете, у сербов хорошая память.