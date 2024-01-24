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В Белгородской области сбит транспортный Ил-76 ВКС России с военнопленными: кто виноват

В Белгородской области сбит транспортный Ил-76 ВКС России с военнопленными: кто виноват

Экипаж сумел увести горящий самолет от деревни Яблоково.В Корочанском районе Белгородской области сбит транспортный Ил-76 ВКС России с военнопленными, экипаж сумел увести горящий самолет от деревни Яблоково.

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