Роман матери Ленина с императором Александром III: что было на самом деле

В советскую эпоху имя Марии Александровны Ульяновой произносилось с благоговением – ведь это была мать самого Ленина, женщина, воспитавшая вождя пролетариата! Но пришли иные времена, и в прессе стал появляться компромат на многих коммунистических кумиров.
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