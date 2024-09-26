Роман матери Ленина с императором Александром III: что было на самом деле

В советскую эпоху имя Марии Александровны Ульяновой произносилось с благоговением – ведь это была мать самого Ленина, женщина, воспитавшая вождя пролетариата! Но пришли иные времена, и в прессе стал появляться компромат на многих коммунистических кумиров.