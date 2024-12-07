Джонс о поражении «МЮ»: «Онана должен был отбить удар, мяч изменил траекторию, но это не наклбол. Если они продолжат пропускать так, будет сложно добиться результата»

Команда под руководством Рубена Аморима проиграла со счетом 2:3 в домашнем матче 15-го тура АПЛ. «Я бы хотел немного оправдать Онану и сказать, что мяч изменил траекторию, но это далеко не тот случай, когда удар похож на наклбол.