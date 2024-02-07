Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 237 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анжелика Королева
    А кто ж испытывает-то? Врагам и предателям - никакой пощады! Ни капли сочувствия, ни копейки денег, ни шагу на Родину!Депутат Елена Дра...
  • Михаил Мамонов
    такие и подобные мемориалы нужно в обязательном порядке ставить под видео наблюдение .тогда и заслуженная кара настиг...В Новосибирской о...
  • Александр Свитайло
    Так это же у Зе стало обязательным мероприятием для все еврочиновников - посетить бомбоубежище, послушать сирену))) Т...БНТ: спикер парла...

Аналитик Ульянов: с помощью VPN-сервисов можно украсть данные пользователя

Аналитик Ульянов: с помощью VPN-сервисов можно украсть данные пользователя

Настройка VPN-сервиса предполагает подключение к внешним серверам по различным сетевым протоколам. Это может быть опасно, так как мошенники, используя их уязвимости, могут украсть данные пользователя, предупредил руководитель аналитического центра компании Zecurion, эксперт по кибербезопасности Владимир Ульянов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх