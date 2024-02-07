Аналитик Ульянов: с помощью VPN-сервисов можно украсть данные пользователя

Настройка VPN-сервиса предполагает подключение к внешним серверам по различным сетевым протоколам. Это может быть опасно, так как мошенники, используя их уязвимости, могут украсть данные пользователя, предупредил руководитель аналитического центра компании Zecurion, эксперт по кибербезопасности Владимир Ульянов.