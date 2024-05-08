«Росгеология» просит субсидии из бюджета, чтобы покрыть убытки

«Росгеология» обратилась в правительство с просьбой о господдержке из-за ожиданий ухудшения финансового состояния в результате сокращения госзаказа на геологоразведку и введение блокирующих санкций США, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии