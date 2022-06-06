Саперы сводной группировки МЧС России за выходные обнаружили более 1,1 тысячи взрывоопасных предметов

Саперы сводной группировки МЧС России за выходные обнаружили более 1,1 тысячи взрывоопасных предметов

Сводными пиротехническими отрядами МЧС России продолжаются работы по разминированию объектов инфраструктуры и территорий.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх