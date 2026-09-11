НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Диния нәзарәтендә яшьләр өчен ислам турында ачык лекцияләр сезоны башлана

Диния нәзарәтендә яшьләр өчен ислам турында ачык лекцияләр сезоны башлана

Татарстан Диния нәзарәтендә мөселман яшьләре һәм барлык теләүчеләр өчен яңа Лекторий сезоны башлана. Бу – мәшһүр дин галимнәре, мөселман экспертлары, активистлар һәм җәмәгатьчелек вәкилләре белән көнүзәк темалар буенча очрашулар һәм дискуссияләр циклы.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым