Диния нәзарәтендә яшьләр өчен ислам турында ачык лекцияләр сезоны башлана

Татарстан Диния нәзарәтендә мөселман яшьләре һәм барлык теләүчеләр өчен яңа Лекторий сезоны башлана. Бу – мәшһүр дин галимнәре, мөселман экспертлары, активистлар һәм җәмәгатьчелек вәкилләре белән көнүзәк темалар буенча очрашулар һәм дискуссияләр циклы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым