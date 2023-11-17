Песков: конфликт РФ и США не означает конфронтацию россиян и американцев

Напряженные политические отношения России и Соединенных Штатов не означают конфронтацию россиян и американцев, о чем в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии