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В Петербурге за сутки проверили на COVID-19 порядка 28 тыс. горожан

В Петербурге за сутки проверили на COVID-19 порядка 28 тыс. горожан

За прошедшие сутки в Северной столице обследовали на коронавирус 27 797 человек. Согласно данным оперативного штаба, в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с COVID-19, по номеру «122» поступило 9710 звонков.

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