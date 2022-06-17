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Бабаян о проблемах в ЦСКА: «Легионеры не могли вывести зарплату из России. Было давление, чтобы они покинули страну»

Экс-тренер ЦСКА Григорий Бабаян рассказал о проблемах клуба в минувшем сезоне. «Конечно, в ЦСКА мы остались недовольны результатом.

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