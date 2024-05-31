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Российские «Кинжалы» стерли в пыль аэродром для F-16

Российские «Кинжалы» стерли в пыль аэродром для F-16

Российские «Кинжалы» стерли в пыль аэродром для F-16 Юлия СоколоваНа заре, когда первые лучи солнца только начали освещать небо, украинские системы ПВО зарегистрировали запуск российских крылатых ракет и ударных беспилотников «Герань».

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