Российские «Кинжалы» стерли в пыль аэродром для F-16 Юлия СоколоваНа заре, когда первые лучи солнца только начали освещать небо, украинские системы ПВО зарегистрировали запуск российских крылатых ракет и ударных беспилотников «Герань».
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