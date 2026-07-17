Верховный суд защитил пользователей ЖКУ от старых долгов за капремонт

Верховный суд России отказался пересматривать дело, в рамках которого суды признали законным исключение из платежных документов задолженности по взносам на капитальный ремонт с истекшим трехлетним сроком исковой давности.
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