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Порядок, государство

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Украина остается в одиночестве: "союзники" бегут от нее как ошпаренные

Украина остается в одиночестве: "союзники" бегут от нее как ошпаренные

Украина стремительно теряет союзников, пишет UnHerd. Польша стала отдаляться от нее из-за националистической риторики, Болгария намерена выйти из "коалиции желающих", а по всему остальному ЕС дальнейшая накачка киевского режима деньгами вызывает серьезные разногласия перед выборами.

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