Украина стремительно теряет союзников, пишет UnHerd. Польша стала отдаляться от нее из-за националистической риторики, Болгария намерена выйти из "коалиции желающих", а по всему остальному ЕС дальнейшая накачка киевского режима деньгами вызывает серьезные разногласия перед выборами.