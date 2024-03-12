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Военное обозрение

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Глава ЦРУ Уильям Бернс назвал предполагаемые сроки нового контрнаступления украинской армии

Глава ЦРУ Уильям Бернс назвал предполагаемые сроки нового контрнаступления украинской армии

Американская разведка продолжает очень сильно интересоваться Крымом.

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Игорь Петров
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