Медведев: после завершения СВО Россия будут выпускать оружие в огромных объемах

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия после начала спецоперации смогла в кратчайшие сроки наладить производство вооружения, но после завершения активной части СВО страна будет наращивать свой арсенал, как это делал Советский Союз после Великой Отечественной войны.
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