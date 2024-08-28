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Медведев: после завершения СВО Россия будут выпускать оружие в огромных объемах

Медведев: после завершения СВО Россия будут выпускать оружие в огромных объемах

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия после начала спецоперации смогла в кратчайшие сроки наладить производство вооружения, но после завершения активной части СВО страна будет наращивать свой арсенал, как это делал Советский Союз после Великой Отечественной войны.

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