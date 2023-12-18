На суше и на кораблях. Стратегическая ПРО на основе комплекса Aegis

США официально приняли на вооружение комплекс ПРО Aegis Ashore в Польше. Это событие стало официальной точкой в процессе строительства американской стратегической ПРО в Восточной Европе, и она приобретает все запланированные возможности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии