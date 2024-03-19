The Hill: Россия чувствует себя лучше, чем большинство экономик Запада

Насколько эффективны санкции в отношении непокорных стран? Этот вопрос вновь обсуждается на фоне сообщений о том, что российская экономика чувствует себя лучше, чем ожидалось, через два года после того, как США и Евросоюз ввели против нее масштабные санкции.
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