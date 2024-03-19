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  • Владимир Моргунов
    ДЕД ЖИВЕТ В ПАРАЛЕЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ И В ПРОШЛОЙ ЖИЗНИ ???? ЭТО ОПАСНОЕ СОСТОЯНИЕ ДЛЯ ВСЕГО МИРА. УБРАЛСЯ БЫ ОТ ДЕЛ ЛИБ...Байден намерен на...
  • Астон Мартин
    Убрать доллар как международный стандарт для расчётов и санкции исчезнут сами по себе ...Байден намерен на...
  • eagle
    Они там совсем охренели. Так уже и до абсурда недалеко. На Китай санкции, что строит много кораблей. На Россию санкци...Байден намерен на...

The Hill: Россия чувствует себя лучше, чем большинство экономик Запада

The Hill: Россия чувствует себя лучше, чем большинство экономик Запада

Насколько эффективны санкции в отношении непокорных стран? Этот вопрос вновь обсуждается на фоне сообщений о том, что российская экономика чувствует себя лучше, чем ожидалось, через два года после того, как США и Евросоюз ввели против нее масштабные санкции.

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