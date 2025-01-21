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Новости Брянска

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Свежие комментарии

  • Maxim
    Снять с консервации старенькие БРДМ, покрасить белым, полоску Росгвардии на борту, ехать тихонько в правой полосе, кт...Брянский водитель...

«Горе-папашу» из Брянска отправили в колонию-поселение за долги по алиментам

«Горе-папашу» из Брянска отправили в колонию-поселение за долги по алиментам

Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.44-летний житель Брянска, уже «заработавший» административное наказание за неуплату алиментов, продолжил уклоняться от выплат на содержание своего несовершеннолетнего сына.

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