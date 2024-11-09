Evgenija Palette

Да, конечно. Кому в Европе этот аферист и его камарилья нужны, чтобы бесконечно обогащать их... ОНИ, ВЕДЬ, ПРЕКРАСНО ПОНИМАЮТ, ЧТО, НА САМОМ ДЕЛЕ, ИМ НИЧЕГО НЕ УГРОЖАЕТ СО СТОРОНЫ РОССИИ...