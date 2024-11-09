«Европе не по зубам»: почему в ЕС заговорили о невозможности финансировать конфликт на Украине без участия США

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Позитив для оптимистов

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Комментарии
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Evgenija Palette
Да, конечно. Кому в Европе этот аферист и его камарилья нужны, чтобы бесконечно обогащать их... ОНИ, ВЕДЬ, ПРЕКРАСНО ПОНИМАЮТ, ЧТО, НА САМОМ ДЕЛЕ, ИМ НИЧЕГО НЕ УГРОЖАЕТ СО СТОРОНЫ РОССИИ...
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18 час.
Evgenija Palette
Редкий наглец этот Зеля. И столько там сидит настоящих ЯСТРЕБОВ, которые не могут не понимать этого. И НИКТО. НИКТО! НЕ УКАЗЫВАЕТ ЕМУ НА ДВЕРЬ..
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17 час.

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