Басурин посоветовал Зеленскому, носящему пистолет на случай угрозы российского плена, бежать и не повторять судьбу Гитлера

Бывший спикер Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому, носящему пистолет на случай угрозы российского плена, бежать и не повторять судьбу главы нацистской Германии Адольфа Гитлера.
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