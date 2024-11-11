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Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Турецкие сериалы как никогда привлекают российских зрителей своими историями и персонажами. Как в «Великолепном веке» так и в «Постучись в мою дверь» героини обладают уникальными чертами, особенностью характера и стилем поведения.

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