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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рудковская о гендер-пати Трусовой и Игнатова: «Жаль, мы не доехали, но как всегда – лучшие подарки для малыша будут от Яны Александровны и Евгения Викторовича»

Накануне фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов провели гендер-пати и сообщили пол своего ребенка.

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