Питон обвился вокруг шеи покупателя в магазине автозапчастей в Москве

Это попало на видео. В комментариях обсуждают опасность. В Москве случайные свидетели сняли на видео необычную прогулку: молодой человек зашел в магазин автозапчастей, а на нем повис питон.
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