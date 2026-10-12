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Царьград

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Питон обвился вокруг шеи покупателя в магазине автозапчастей в Москве

Питон обвился вокруг шеи покупателя в магазине автозапчастей в Москве

Это попало на видео. В комментариях обсуждают опасность. В Москве случайные свидетели сняли на видео необычную прогулку: молодой человек зашел в магазин автозапчастей, а на нем повис питон.

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