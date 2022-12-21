Спикер парламента Венгрии назвал ошибкой попытку Запада сделать из Киева военную базу

Спикер Государственного собрания Венгрии Ласло Кёвер заявил, что коллективный Запад совершил стратегическую ошибку, предприняв попытки превратить украинское государство в военную базу, которая могла бы быть использована в дальнейшем против России.
Спикер Государственного собрания Венгрии Ласло Кёвер заявил, что коллективный Запад совершил стратегическую ошибку, предприняв попытки превратить украинское государство в военную базу, которая могла бы быть использована в дальнейшем против России.
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