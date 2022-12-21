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Спикер парламента Венгрии назвал ошибкой попытку Запада сделать из Киева военную базу

Спикер парламента Венгрии назвал ошибкой попытку Запада сделать из Киева военную базу

Спикер Государственного собрания Венгрии Ласло Кёвер заявил, что коллективный Запад совершил стратегическую ошибку, предприняв попытки превратить украинское государство в военную базу, которая могла бы быть использована в дальнейшем против России.

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