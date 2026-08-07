«Дело Долиной» довело: силовики хотят заставить риэлторов возвращать деньги за обманутые сделки

Ирина Черных

Бобкина Татьяна

Если кто то попался на предложение мошенников (сейчас только слепоглухонемой не слышит и не видит что они творят), то причем тут риэлторы. Мошенники не риэлторы, а те кто продал имущество, деньги отдал неизвестно кому, а то и спрятал., а потом требует возврата квартиры.