МВД, ФСБ и Генпрокуратура предложили создать механизм возврата денег за услуги риэлторов, если сделка с недвижимостью будет признана судом недействительной.
«Дело Долиной» довело: силовики хотят заставить риэлторов возвращать деньги за обманутые сделки
Комментарии
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Ирина Черных
Бобкина Татьяна
Если кто то попался на предложение мошенников (сейчас только слепоглухонемой не слышит и не видит что они творят), то причем тут риэлторы. Мошенники не риэлторы, а те кто продал имущество, деньги отдал неизвестно кому, а то и спрятал., а потом требует возврата квартиры.
Риэлторы должны проверить и подтвердить, в своем уме продавец квартиры или нет. Если у продавца обнаруживаются проблемы, подтвержденные специалистами, то сделку проводить нельзя.
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1 м.
ВС
Вадим Скоробогатов
А то...что риэлторы могут быть в сговоре с мошенниками не учитывают???? Как и некоторые банки кстати...Например как банк ХОУМ КРЕДИТ???
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1 м.
Дима Качусов
а ка выучится на риэлтора?! по жизни риэлтор этопрокладка между продавцом и покупателем,а еще они выступают порой перекупами.ни за что не отвечающие людишки торгуют недвижимостью,взимая на ровном месте очень хороший процент со сделки.
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1 м.
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