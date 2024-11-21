Зуб выбит, ребра сломаны: во Владивостоке сотрудник органов жестоко избил пенсионера из-за ДТП

Во Владивостоке произошло ДТП на пересечении двух улиц – Махалина и Светланская. Невиновный водитель пришел в ярость из-за происходящего и избил пенсионера, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на службу аварийных комиссаров «СфераДТП».