Зуб выбит, ребра сломаны: во Владивостоке сотрудник органов жестоко избил пенсионера из-за ДТП

Во Владивостоке произошло ДТП на пересечении двух улиц – Махалина и Светланская. Невиновный водитель пришел в ярость из-за происходящего и избил пенсионера, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на службу аварийных комиссаров «СфераДТП».
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