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Как найти информацию о своём родственнике – участнике Великой Отечественной войны: памятка

Как найти информацию о своём родственнике – участнике Великой Отечественной войны: памятка

Не все из нас знают, где и как сражались наши предки с фашизмом в годы Великой Отечественной войны. Найти информацию о родных героях, павших в боях, пропавших без вести и попавших в плен можно, проведя собственное исследование.

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