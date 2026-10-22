*** То, что я сейчас скажу, может показаться несбыточным, даже фантастичным. Однако единственным бескровным решением проблемы может быть следующее.
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