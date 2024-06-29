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Военное обозрение

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Сладков: движение Армении в НАТО — это предстоящая трагедия пока что спокойной и доброй страны

Сладков: движение Армении в НАТО — это предстоящая трагедия пока что спокойной и доброй страны

Военкор считает, что курс правительства Пашиняна на разрыв связей с традиционными партнерами, включая РФ, ради сближения с Западом обернется трагедией для армянского народа.

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