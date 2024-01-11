В Ростовской области сотрудники Госавтоинспекции помогли водителю грузового автомобиля, застрявшего на обочине

Сотрудники отделения дорожно-постовой службы ГИБДД ОМВД России по Сальскому району старший лейтенант полиции Александр Яловенко и лейтенант полиции Александр Лунев, находясь на маршруте патрулирования, заметили стоящий на обочине грузовой автомобиль.
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