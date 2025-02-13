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Царьград

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Дроны летят всё севернее.  ВСУ атаковали распределительную станцию в Новгородской области

Дроны летят всё севернее.  ВСУ атаковали распределительную станцию в Новгородской области

Нефть предназначалась на экспортДроны ВСУ прилетают всё севернее. Если 11 февраля из-за опасности атаки дронов вводили план "Ковёр" в аэропорту Кирова, то сегодня, 13 февраля, украинский беспилотник пытался сорвать транспортировку нефти на территории Новгородской области.

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