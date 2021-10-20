Почему Курчатов считал Берию «отцом» советской атомной бомбы

Любители историиПолитикаПочему Курчатов считал Берию «отцом» советской атомной бомбы Лаврентий Берия наряду с Генрихом Ягодой и Николаем Ежовым входит в число главных палачей сталинского режима.Вернуться к статье2711НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир СоловьевПознеры клянут Сталина и при этом не упоминают Берия? Он что, по национальности еврей?Владимир EвтушенкоОн был грузин, только из мингрелов, одного из грузинских субэтносов.Андрей ВикторовВиктор ШиховцевНе только атомной бомбы. Он много чего на своём горбу вытянул. Чай, не Рогозин фамилия.Владимир EвтушенкоДа за одну лишь эвакуацию 1941 года Берия был достоин дважды Героя Соцтруда.Андрей ВикторовЕще неплохо бы вспомнить про то, как начиналась битва за Кавказ, когда кавалерист Буденый практически просрал все что можно и не можно, а потом Берия, сменивший его у "руля командования" фронтом это положение исправлял и в конечном итоге немцы были остановлены, сильно охерачены и начали откатываться назад. А ведь Лаврентий кадровым военным не был и до этого момента даже ротой не командовал. Однако сумел и смог. Таких бы как он да побольше, да сейчас бы к "рулю" поставить...Астон МартинОболганный конкретно хрущевым , прекрасный руководитель , построивший щит страны , такие как Берия , Сталин строят и защищают , а такие как горбачев пользуются и разбрасываются и уничтожают оборонную мощь , по своим узколобым умозаключениям ...Александр ДенисовА автор этого опуса гнилой человечишко.Ostapkovich PetroСогласен, дерьмо полноеViktor ZaikinФамилия у тебя похоже русская, а ведешь себя как еврей.Владимир EвтушенкоФамилия у тебя похоже русская, а ведешь себя как поклонник Гитлера..alexanderБерий много, что сделал, для союза. Если после смерти Сталина, стал, бы Берий, то он отправил бы хруща лес валить и союз до сих пор существовал бы, а так он расслабился и хрущ совершил переворот, вместе маршалами и генералами, как это сделали горбатый и алкоголик ельцин в 1991 г.AIAlex ImenКогда был под присмотром Сталина, работал в полезном направлении. После смерти сделал ряд скандальных предложений: например, образование армий республик по этническому принципу, сдача ГДР. К счастью, не были приняты.Серж ОрловТакой не мог прошляпить свою смерть.ЛеонидНи Сталина ни Берии в ближайшей перспективе не просматривается. А жаль, по некоторым современным проблемам так не хватает их мудрости и решительности в достижении поставленных целей.SeveryaninБерия курировал атомную программу в СССР. Если бы не он, может и нас сейчас не было. Я не за то, чтобы обелить его нехорошие поступки, но и понижать его заслуги не стоит. А плешивый кукурузник обо.рал всё и всех. Сам десятки тысяч расстрельных списков подписывал, а обвинил Сталина и Берию.БОБорис ОсиповТак оно и есть...Был в музее атомной бомбы в Сарове, так там это четко прослеживается...ЕАЕвгений АлексеенкоКурчатов признавал: «Если бы не он, Берия, бомбы не было бы».БОБорис ОсиповСкорее да. Он талантливый был организатор...ivvs gidanСталин и Берия, а за одно и Меркулов были гениями...Юрий ГарамовАвторами советской атомной бомбы были разведчики и помогающие СССР в приобретении документов из американских НИИ. Двое муж и жена были казнены. Амнистии Берии были в основном уголовники , это он сделал для того , чтобы дестабилизировать обстановку в стране и занять главный пост. Это шакал Берия придумал " гениально".alexandr keyТолько Вы забываете, что атомную бомбу сделать это не рогатку вырезать, это целая отрасль индустрии, где работают тысячи человек, и вот здесь Берия и проявил себя как талантливый организатор.alexandr keyТолько Вы забываете, что атомную бомбу сделать это не рогатку вырезать, это целая отрасль индустрии, где работают тысячи человек, и вот здесь Берия и проявил себя как талантливый организатор.Владимир EвтушенкоМудак, амнистию объявил Верховный Совет СССР, а не Берия, котрый к этой амнистии никакого отношения не имеет. Шакал гитлеровский это ты, ничтожество тупое.Андрей ГедерцевА вам известен такой, как вы выразились, "амнистированный уголовник" Рокоссовский? Этот "уголовник" командовал армиями и фронтами, а в июне 1945 года командовал Парадом Победы. И таких "уголовников" было тысячи.ГНГалина Назаровакозловатый авторВладимир EвтушенкоНазарова, +++++++++++++++++++++++++++++++Комментировать
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