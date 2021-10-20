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Почему Курчатов считал Берию «отцом» советской атомной бомбы

Почему Курчатов считал Берию «отцом» советской атомной бомбы

Лаврентий Берия наряду с Генрихом Ягодой и Николаем Ежовым входит в число главных палачей сталинского режима.

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Владимир Соловьев
Познеры клянут Сталина и при этом не упоминают Берия? Он что, по национальности еврей?
Владимир Eвтушенко
Он был грузин, только из мингрелов, одного из грузинских субэтносов.
Андрей Викторов
Виктор Шиховцев
Не только атомной бомбы. Он много чего на своём горбу вытянул. Чай, не Рогозин фамилия.
Владимир Eвтушенко
Да за одну лишь эвакуацию 1941 года Берия был достоин дважды Героя Соцтруда.
Андрей Викторов
Еще неплохо бы вспомнить про то, как начиналась битва за Кавказ, когда кавалерист Буденый практически просрал все что можно и не можно, а потом Берия, сменивший его у "руля командования" фронтом это положение исправлял и в конечном итоге немцы были остановлены, сильно охерачены и начали откатываться назад. А ведь Лаврентий кадровым военным не был и до этого момента даже ротой не командовал. Однако сумел и смог. Таких бы как он да побольше, да сейчас бы к "рулю" поставить...
Астон Мартин
Оболганный конкретно хрущевым , прекрасный руководитель , построивший щит страны , такие как Берия , Сталин строят и защищают , а такие как горбачев пользуются и разбрасываются и уничтожают оборонную мощь , по своим узколобым умозаключениям ...
Александр Денисов
А автор этого опуса гнилой человечишко.
Ostapkovich Petro
Согласен, дерьмо полное
Viktor Zaikin
Фамилия у тебя похоже русская, а ведешь себя как еврей.
Владимир Eвтушенко
Фамилия у тебя похоже русская, а ведешь себя как поклонник Гитлера..
alexander
Берий много, что сделал, для союза. Если после смерти Сталина, стал, бы Берий, то он отправил бы хруща лес валить и союз до сих пор существовал бы, а так он расслабился и хрущ совершил переворот, вместе маршалами и генералами, как это сделали горбатый и алкоголик ельцин в 1991 г.
Alex Imen
Когда был под присмотром Сталина, работал в полезном направлении. После смерти сделал ряд скандальных предложений: например, образование армий республик по этническому принципу, сдача ГДР. К счастью, не были приняты.
Серж Орлов
Такой не мог прошляпить свою смерть.
Леонид
Ни Сталина ни Берии в ближайшей перспективе не просматривается. А жаль, по некоторым современным проблемам так не хватает их мудрости и решительности в достижении поставленных целей.
Severyanin
Берия курировал атомную программу в СССР. Если бы не он, может и нас сейчас не было. Я не за то, чтобы обелить его нехорошие поступки, но и понижать его заслуги не стоит. А плешивый кукурузник обо.рал всё и всех. Сам десятки тысяч расстрельных списков подписывал, а обвинил Сталина и Берию.
Борис Осипов
Так оно и есть...Был в музее атомной бомбы в Сарове, так там это четко прослеживается...
Евгений Алексеенко
Курчатов признавал: «Если бы не он, Берия, бомбы не было бы».
Борис Осипов
Скорее да. Он талантливый был организатор...
ivvs gidan
Сталин и Берия, а за одно и Меркулов были гениями...
Юрий Гарамов
Авторами советской атомной бомбы были разведчики и помогающие СССР в приобретении документов из американских НИИ. Двое муж и жена были казнены. Амнистии Берии были в основном уголовники , это он сделал для того , чтобы дестабилизировать обстановку в стране и занять главный пост. Это шакал Берия придумал " гениально".
alexandr key
Только Вы забываете, что атомную бомбу сделать это не рогатку вырезать, это целая отрасль индустрии, где работают тысячи человек, и вот здесь Берия и проявил себя как талантливый организатор.
alexandr key
Только Вы забываете, что атомную бомбу сделать это не рогатку вырезать, это целая отрасль индустрии, где работают тысячи человек, и вот здесь Берия и проявил себя как талантливый организатор.
Владимир Eвтушенко
Мудак, амнистию объявил Верховный Совет СССР, а не Берия, котрый к этой амнистии никакого отношения не имеет. Шакал гитлеровский это ты, ничтожество тупое.
Андрей Гедерцев
А вам известен такой, как вы выразились, "амнистированный уголовник" Рокоссовский? Этот "уголовник" командовал армиями и фронтами, а в июне 1945 года командовал Парадом Победы. И таких "уголовников" было тысячи.
Галина Назарова
козловатый автор
Владимир Eвтушенко
Назарова, +++++++++++++++++++++++++++++++

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