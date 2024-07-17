На улице Василия Петушкова примут школьную форму для малообеспеченных семей

Благотворительный фонд «Второе дыхание» открыл сбор ненужной школьной одежды и обуви. До конца июля вещи можно опустить в один из контейнеров с логотипом фонда в торговых центрах и в пунктах выдачи интернет-магазинов.
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