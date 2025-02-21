Облако в 1500 км на Марсе – астроном Еленин объяснил «инопланетный феномен» Евгения КомароваНаблюдаемые на Марсе облака в 1500 км объяснил астроном Леонид Еленин, а ранее внимание к подобному инопланетному феномену привлекли видеозаписи NASA.