Облако в 1500 км на Марсе – астроном Еленин объяснил «инопланетный феномен» Евгения КомароваНаблюдаемые на Марсе облака в 1500 км объяснил астроном Леонид Еленин, а ранее внимание к подобному инопланетному феномену привлекли видеозаписи NASA.
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