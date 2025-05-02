Коррупция в Пензе: как начальники УМВД превратили миграционный контроль в бизнес-проект.

Ах, эта неистребимая, будто бы вечная, коррупция! Как старый добрый знакомый, который всегда в нужный момент появляется, чтобы напомнить, что, несмотря на все реформы и антикоррупционные кампании, мы все еще не научились жить без неё.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии