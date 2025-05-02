БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Коррупция в Пензе: как начальники УМВД превратили миграционный контроль в бизнес-проект.

Ах, эта неистребимая, будто бы вечная, коррупция! Как старый добрый знакомый, который всегда в нужный момент появляется, чтобы напомнить, что, несмотря на все реформы и антикоррупционные кампании, мы все еще не научились жить без неё.

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Андрей Зарубкин
В Китае коррупционеров расстреливают на стадионах.
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