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Собянин рассказал о работе центра по производству электробусов в Москве

Собянин рассказал о работе центра по производству электробусов в Москве

Сейчас в столице более 1400 электробусов 31 января в своем блоге на личном сайте мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что подведены итоги работы Центра по производству электробусов на базе Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода в прошлом году.

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