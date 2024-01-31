Собянин рассказал о работе центра по производству электробусов в Москве

Сейчас в столице более 1400 электробусов 31 января в своем блоге на личном сайте мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что подведены итоги работы Центра по производству электробусов на базе Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода в прошлом году.