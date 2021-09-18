Сегодня о дипломатическом этикете О содержательной части недельного чеса пана Зеленского по Америке будет сказано еще много — в частности о том, по какой причине американские конгрессмены подарили президенту Украины вот эту книжку: Но нас интересует тот самый этикет, благодаря которому пан президент фактически нанес оскорбление принимающей стороне — и… Читать далее: Похороны в Белом доме .