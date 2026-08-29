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Лавров ответил на попытку Пашиняна забрать у России железную дорогу

Лавров ответил на попытку Пашиняна забрать у России железную дорогу

Глава МИД России Сергей Лавров резко отреагировал на публичные заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о возможном прекращении российской концессии на железнодорожную инфраструктуру республики и требованиях к Москве на сумму до 2 млрд долларов.

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