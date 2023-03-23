Европейский союз поставит Украине 1 млн. снарядов

Европейский союз и Норвегия выделят 2 миллиарда евро на поставку одного миллиона снарядов (в течение года), которые остро необходимы Украине для противодействия наступлению российских войск, а также на закупки для восстановления своих запасов.
Европейский союз и Норвегия выделят 2 миллиарда евро на поставку одного миллиона снарядов (в течение года), которые остро необходимы Украине для противодействия наступлению российских войск, а также на закупки для восстановления своих запасов.
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