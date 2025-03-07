Ураганный ветер до 47 м/с накроет Камчатку: прогноз МЧС на 8-9 марта

МЧС предупреждает о сильных порывах ветра до 47 м/с, ожидаемых на побережье Камчатки 8-9 марта. Ветры ударят по Петропавловску-Камчатскому, Вилючинскому, Елизовскому и Усть-Камчатскому районам, обрушившись также на акваторию Тихого океана и Алеутский округ.