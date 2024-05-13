150 мешков мусора собрали с берега Букпы курсанты Карагандинской академии имени Бейсенова

На выходных в Караганде продолжилась экологическая акция «Бірге – таза Қазақстан!». Волонтеры, а также курсанты Карагандинской академии МВД РК имени Бейсенова очищали берега реки Букпа, сообщает корреспондент ekaraganda.
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