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Регионы России

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ОАЭ готовы предоставить площадку для переговоров по Украине

ОАЭ готовы предоставить площадку для переговоров по Украине

Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) выразили готовность стать площадкой для проведения трёхсторонних переговоров по ситуации в Украине.

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